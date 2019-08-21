Древний храм обнаружен на юго-западе Крыма

Севастополь, 21 августа. На территории городища Эски-Кермен в Крыму археологи обнаружили древний христианский храм, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

По словам Майко, на месте Эски-Кермен ведутся «суперинтенсивные раскопки».

«Мне посчастливилось быть на месте раскопок, все это своими глазами увидеть, — приводит его слова РИА Новости. — В двух словах могу сказать, что раскопан уникальный христианский храм, который позволяет совсем по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен средневизантийского времени».

По мнению археологов, находка поможет им конкретизировать представления о застройке городов византийского времени, которые ранее стояли на юго-западе полуострова.

Эски-Кермен представляет собой средневековый город-крепость. С крымско-татарского языка его название можно перевести как «старая крепость» передает «МИР24».

По мнению экспертов, площадь города составляла около 8,5 гектара. Эски-Кермен был возведен на горном плато, которое было ограниченл обрывами до 30 метров высотой. Это один из самых посещаемых пещерных городов Крыма.

На прошлой неделе начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин сообщил, что археологи нашли загадочный пустой саркофаг на раскопах античного города Мирмекий, расположенного в Керчи. Он уточнил, что могила «не выложена из плит, как это часто встречается, а вырезана в цельном куске камня».