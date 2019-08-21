Сирия воюет с международным терроризмом, пока Турция и США пытаются продлить войну в Идлибе

Турция намерена и дальше поддерживать террористические группировки, воюющие против Сирийской арабской армии в провинции Идлиб. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что армия Турции не намерена менять расположение наблюдательных пунктов в идлибской зоне деэскалации — более того, известно, что сейчас турки сооружают новый наблюдательный пункт (или даже линию обороны) на территории, контролируемой террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». Вполне очевидно, что позиция Анкары направлена на сохранение террористического анклава в Идлибе, и Турция готова применить любые средства, чтобы затормозить успешное наступление САА.

Идлиб — кость, которую не желает отпустить Турция

Напомним, в минувшие дни террористы из радикальных и «умеренных группировок», которых поддерживает Турция — ради «сохранения политической альтернативы в Сирии» — получили крайне чувствительный удар: САА практически удалось закрыть «котел» в районе города Аль-Латамина, загнав в окружение боевиков. Турецкий наблюдательный пункт в районе города Мурек оказался в «оборонительной осаде» САА — но Турция ответила отказом на предложение России безопасно сопроводить военных в зону операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо.

Турция пытается сорвать планы САА и сохранить боевиков, которые долгое время получали неограниченную поддержку от Анкары, получая «посылки» с оружием, снаряжением и даже бронетехникой. Несмотря на то, что официально Турция не имеет дел с радикальными исламистами в Идлибе, поддерживая лишь «умеренную оппозицию» — ни гражданам Сирии, ни сирийской армии от этого не становится легче. В Сирии все знают: Анкара поддерживает террористов, которые убили тысячи простых сирийцев, арабов и курдов. Очевидно и другое: армия Турции оккупировала север Сирии под предлогом борьбы с курдскими радикалами, и подконтрольные ей группировки ССА терроризируют местное население. Какими бы формальными объяснениями турецких дипломатов не сопровождалась такая политика, она включает в себя поддержку международного терроризма.

Схожую с турецкой позицию в очередной раз заняли и США: целый ряд американских политиков и Госдепартамент США потребовали от России и Сирии «немедленно прекратить операцию в Идлибе» — не потрудившись даже назвать повод для отказа от ударов по террористам.

В ходе встречи с президентом Франции российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что сейчас радикальные террористические группировки контролируют 90% Идлиба. Турция не выполнила положения «сочинского меморандума», который предполагал размежевание «умеренных» террористов и радикалов, подчиняющихся таким группировкам, как «Джебхат ан-Нусра1» и «Аль-Каида»1 (обе группировки запрещены в РФ). Теперь радикальные исламисты из Идлиба, получившие подготовку по стандартам НАТО и колоссальный боевой опыт, перебрасываются и в другие регионы мира, и это особенно опасно, напомнил президент РФ. Несложно догадаться, что речь идет о Ливии, где Турция поддерживает группировки в Триполи, противостоящие Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Международный терроризм является глобальной угрозой. Руководство России неоднократно подчеркивало, что любые попытки «заигрывать» с джихадистами, попытки государств использовать радикалов в собственных целях обернутся катастрофой для целых регионов мира.

Высокий уровень двойных стандартов

Эту позицию на международном уровне поддерживает и ООН, куда постоянно поступают доклады о чудовищных зверствах исламистов на Ближнем Востоке, в Африке, в Юго-Восточной Азии. В декабре 2017 года резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций был учрежден Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Сделано это было для того, чтобы защитить права пострадавших от терроризма и всегда помнить о тех, кто погиб.

В этот день — 21 августа — проходят фотовыставки, демонстрируются документальные фильмы о жертвах и разрушениях, которые причинил терроризм народам Земли, проводятся различные памятные мероприятия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступит сегодня с обращением к гражданам мира, в котором будет призывать обратить внимание на тех, кто пострадал от терактов, помочь им преодолеть боль утрат, сделать все возможное, чтобы предотвратить терроризм.

Однако то, что красиво выглядит в выступлениях политиков, оборачивается на практике постоянным использованием «политики двойных стандартов», давно уже принятой на вооружение Вашингтоном.

Россия неоднократно демонстрировала в ООН, насколько не соответствуют заявления американских, турецких и иных официальных лиц официальной позиции международного сообщества. Так, 30 июля постпред РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН раскритиковал методы ООН, которая стремится воздействовать на ситуацию в Идлибе, публикую непроверенную информацию о действия САА в Идлибе, полностью замалчивая при этом данные о жертвах среди сирийцев в результате ударов со стороны террористов «Ан-Нусры».

Ситуацию с отношением ООН к войне в Сирии нельзя назвать иначе, чем парадоксальной. Еще в мае 2013 года Организация Объединенных Наций признала террористической организацией группировку «Джебхат ан-Нусра» (которая сейчас поменяла название на «Хайят Тахрир аш-Шам», оставшись по сути той же исламистской структурой).

17 сентября 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны, и Турция взяла на себя обязательства по размежеванию умеренной и радикальной оппозиции. Однако за прошедший год Анкара так и не выполнила своих обещаний. Все это время джихадисты наращивали свой военный потенциал, увеличивали количество средств поражения, в том числе летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня, и игнорировали при этом неоднократно вводимые правительством Сирии режимы прекращения огня. 4 августа, когда сирийский президент Башар Асад вновь объявил о прекращении боевых действий в Идлибе, главарь «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что подконтрольные ему боевики не намерены выходить из идлибской зоны деэскалации, отказываются отводить тяжелое вооружение и никогда не сложат оружие.

Парадокс «хорошего» и «плохого» террориста

Однако эти факты остались практически незамеченными международным сообщество. А вот операция правительственных войск, которая началась в ответ на непрекращающиеся провокации и обстрелы сирийских населенных пунктов со стороны «Тахрир аш-Шам», стала поводом для очередной волны обвинений в адрес правительства Сирии — в представлении международных «правозащитников» борьба с отчаянными и непримиримыми террористами, живущими войной, стала «расправой над оппозицией».

По всей видимости, не только Турция — целый ряд стран Запада пытается сохранить террористический анклав в провинции Идлиб и использовать его для борьбы против законных властей Сирии, слившихся в представлении западных пропагандистов в «коллективного» Башара Асада.

К счастью, Россия сейчас способна оказывать влияние на ситуацию в Идлибе и защитить Сирию от давления на международных площадках. Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки сирийских террористов выйти из зоны деэскалиции и атаковать цели на сирийской земле будут жестко пресекаться.

В ближайшее время, хочется надеяться, правительство Сирии сможет закончить зачистку террористического анклава и многочисленные жертвы террористов «Тахрир аш-Шам» не останутся отомщенными — те, чью память на международном уровне чтят сегодня, в день.

По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, ситуация с Идлибом и отношением ООН является на 100% «заслугой» руководства Соединенных Штатах. В разговоре с Федеральным агентством новостей эксперт напомнил о жарких политических дебатах, которые велись в ООН в 2016 и 2017 годах — когда США объявили, что обязательно надо разделять «умеренных» и «радикальных» террористов.

«США тогда заявили о наличии в Сирии «умеренной оппозиции» и «радикальной оппозиции» — но разделить их никто не может, в том числе и американцы, которые обвиняют Москву и Дамаск в том, что они «лишают оппозицию возможности принимать участие в определении будущего Сирии», — напомнил Кошкин. — Американцы заявляли: «Вот есть террористы «хорошие», а вот есть «плохие» — но сколько мы ни обращались к ним с предложениями развести «по углам» эти стороны и объяснить, как они делят врагов Сирии на «умеренных» и «радикальных» — ничего внятного они сказать не могли».

Сейчас политика Соединенных Штатов в Сирии зашла в очевидный тупик — в стране уже отсутствуют силы, которые могли бы выбить землю из-под ног Башара Асада. Равно и террористы в Идлибе слабеют с каждым днем — они смогли очень долго продержаться благодаря поддержке Турции, однако решительные действия воинов САА истощили их силы, и возврат Идлиба под контроль Дамаска является сейчас лишь делом времени. Однако пока что ни Вашингтон, ни Анкара не готовы признать свои ошибки — остается лишь надеяться, что последующие события смогут вынудить их отказаться от игр в покровителей террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.