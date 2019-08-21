Захарова назвала условие, при котором Россия может принять участие в саммите G7

Москва, 21 августа. Россия готова рассмотреть возможность участия в саммите «Большой семерки» (G7), однако для этого нужно перевести обсуждение мероприятия из развлекательного формата в деловой. Такое заявление в среду сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Должны быть сформированы предложения и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу», — отметила она, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России на площадку G7 будет во многом зависеть от ситуации на Украине. Киев традиционно выступил против участия РФ в международной встрече. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко отметил, что возвращение России до урегулирования ситуации в Донбассе станет поражением для Украины.

При этом западные страны уже ведут переговоры о том, чтобы пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Как сообщают американские журналисты, такая договоренность была достигнута между Макроном и президентом США Дональдом Трампом. Согласно неподтвержденным данным, данная инициатива исходила со стороны Елисейского дворца. Напомним, что в следующем году саммит пройдет в Вашингтоне.

Напомним, что западные страны исключили Россию из «Большой восьмерки» (G8) в марте 2014 года в знак протеста против воссоединения Крыма с РФ, в результате чего площадка сменила формат и стала G7. С тех пор постоянно идут разговоры о том, чтобы вернуть Москву обратно.