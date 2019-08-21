Мосгорсуд оставил в СИЗО еще семерых моряков ВМСУ

Москва, 21 августа. Московский городской суд в среду отклонил жалобы на продление ареста еще семи моряков военно-морских сил Украины, задержанных в Керченском проливе. Об этом сообщил журналистам в среду в пресс-службе Мосгорсуда.

«Суд отклонил жалобы на решение Лефортовского суда, продлившего до 24 октября меру пресечения Артеменко, Беспальченко, Варимезу, Костышину, Мельничуку, Сороке и Чулибе», — передает РИА Новости слова представителя суда.

Судебное заседание проходило за закрытыми дверями по просьбе обвинительной стороны. Всем фигурантам вменяется противоправное пересечение российской границы и грозит до четырех лет тюрьмы.

Как сообщал «Царьград», представляющий интересы моряков адвокат Николай Полозов заявил, что активная фаза расследования подошла к окончанию и всем 24 морякам предъявлено обвинение в финальной редакции. По словам юриста, дело насчитывает 20 томов, «с учетом количества обвиняемых и их защитников, ознакомление займет минимум 90 дней».

Ранее директор Центра политической коньюктуры Алексей Чеснаков отметил, что не будет удивлен обмену удерживаемых лиц в ближайшее время, писала KP.ru.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не подтвердила слова украинской коллеги Людмилы Денисовой о договоренности об освобождении арестованных в России моряков ВМСУ, сообщал телеканал «360».

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вторглись в территориальные воды РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Украинские корабли в течение нескольких часов опасно маневрировали, не реагировали на законные требование остановиться, в результате были задержаны, а моряки — арестованы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал инцидент в Черном море однозначной провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников Службы безопасности Украины.