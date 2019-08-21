В Госдуме рассказали, что поможет Макрону и Трампу вернуть Россию в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине. В Госдуме отреагировали на эти слова.

После визита российского лидера Владимира Путина во Францию, Макрон предложил возобновить участие России в саммите «Большой семерки», вернувшись к формату G8, который был сокращен в 2014 году из-за воссоединения Крыма с РФ и введения антироссийских санкций.

Свою инициативу Макрон обсудил с лидером США Дональдом Трампом. Американский президент согласился пригласить Россию на саммит в 2020 году, а на предстоящей встрече Биаррице обсудить эту идею с лидерами других стран G7.

По словам Трампа, формат G8 более уместный и целесообразный, а виноват в том, что он сократился, его предшественник Барак Обама, который был недоволен тем, что Путин «переиграл его».

«России следует быть в G8, поскольку во многих вещах, которые мы обсуждаем, должна участвовать Россия», — заявил накануне Трамп.

Макрон в свою очередь считает, что Россия должна вернуться в «Большую восьмерку» при «наличии обстоятельств, способствующих прогрессу» в разрешении конфликта на Украине.

«В мире нет более заинтересованной страны в мирном урегулировании гражданского конфликта на Украине, чем Россия. Мы прикладывали и прикладываем все необходимые усилия для того, чтобы минские договоренности были реализованы. Но Франция и Германия, которые тоже являются гарантами исполнения «Минска-2», к сожалению, фактически самоустранились от этой работы вместо того, чтобы исполнять свои обязанности. То есть вместо того, чтобы принуждать киевский режим к исполнению взятых на него обязательств, Париж и Берлин выдвигают какие-то сомнительные условия Москве», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по международным отношениям Антон Морозов.

По мнению парламентария, «возвращение к формату «Большой восьмерки» с участием России необходимо увязывать не с ситуацией на Украине, а со снятием санкций с Российской Федерации».