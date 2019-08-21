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Ученые выяснили, что прогулка в парке улучшает настроение наравне с праздниками

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Ученые выяснили, что прогулка в парке улучшает настроение наравне с праздниками

Москва, 21 августа. Американские ученые выяснили, что прогулка на свежем воздухе в парке повышает настроение в такой же степени, как и во время праздников.

Ученые из Университета Вермонта в Соединенных Штатах провели исследование и выяснили, что чем больше зеленых насаждений окружает людей, тем счастливее они себя чувствуют. Люди, которые находят свободное время для прогулок в парке, реже подвержены депрессиям и плохому настроению, пишет издание OAne.ws.

Исследователи в течение трех месяцев изучали сотни сообщений людей в социальных сетях, которые побывали в парках Сан-Франциско. Итоговый анализ проводил гедонометр — это инструмент, в котором используется около 10 тысяч общих слов, набранных большим количеством пользователей.

Результаты исследования показали, что хорошее настроение у людей, которые погуляли в парке, сохраняется в течение четырех часов. Примечательно, что эффект настолько силен, что человек чувствует себя очень счастливым. Хорошее настроение сравнимо с тем, какое бывает во время праздников.

Напомним, ранее ученые из Университета Восточной Англии заявили, что прогулки на свежем воздухе и пребывание в лесу или парке оказывают положительное воздействие на здоровье человека, снижая риск преждевременной смерти.

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