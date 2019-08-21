Малькевич рассказал о применении средневековых пыток в тюрьмах Ливии

Москва, 21 августа. Надзиратели ливийских тюрем применяют средневековые пытки к узникам. Об этом рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на пресс-конференции «Пытки в тюрьмах Ливии и правовые механизмы защиты российских граждан», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее в Россию вернулись российские моряки Владимир Текучев и Сергей Самойлов, которых на протяжении трех лет держали под стражей в ливийской тюрьме. По словам Александра Малькевича, их задержание прошло с «вопиющими фактами пиратства» со стороны властей Ливии.

Он добавил, что общественникам удалось найти в Ливии адвоката, который будет заниматься блоком юридических и правовых вопросов, связанных с содержанием в тюрьмах этой страны граждан России. Сейчас под арестом в Ливии находятся двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей: известный социолог Максим Шугалей и медик, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан. В африканской стране они проводили социологические исследования.

«Меня много спрашивали, с кем взаимодействовали наши коллеги в Ливии. «Мандела Ливия» занималась опросами. Уровень страха таков, что опрашиваемые были вынуждены закрывать лица. Именно руководитель «Мандела Ливия» помогал нашим сотрудникам, предоставил дом», — сказал Александр Малькевич.

По его словам, руководителя «Мандела Ливия» арестовали в июле, однако о его задержании стало известно недавно, когда был освобожден его сын Азиль, которого поместили под стражу вместе с ним. Азиля избили, после чего отпустили на свободу с наказом, чтобы тот предостерег других общественников. С его слов, надзиратели в ливийских тюрьмах делают с заключенными абсолютно все, что захотят.

«Азиль рассказал нам, что в отношении его отца, Абдул-Маджида, применялась такая ближневосточная пытка, которая называется «клетка аль-фалька»: узнику связывают руки, его кладут на спину, а ноги поднимают под углом 45 градусов и начинают бить по ступням… Это то, через что точно прошел наш коллега. Он продолжает находиться в тюрьме», — сказал Александр Малькевич.

По его словам, сейчас факт заключается в том, что любой человек, который пытается легально заниматься общественной деятельностью на территории Ливии, контролируемой властями Триполи, не может находиться в безопасности. Глава Фонда защиты национальных ценностей рассказал, что в частных, неофициальных тюрьмах людей подвергают средневековым пыткам, причем некоторых заключенных надзиратели подвергают издевательствам ради удовлетворения своих садистских наклонностей.

При этом адвокатов и международных наблюдателей не допускают в тюрьму.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были задержаны в Ливии в мае. Социологи российского Фонда защиты национальных ценностей анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в африканской стране. Первые отчеты об их работе были опубликованы в начале июля. Эксперты Фонда защиты национальных ценностей считают, что гонения на их сотрудников начались из-за «неудобных вопросов», которые они задавали респондентам. По словам Малькевича, после задержания россиянам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок.