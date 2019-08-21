Эксперт рассказал, какие гиперзвуковые ракеты разрабатывают США после выхода из ДРСМД

Военный эксперт Вадим Козюлин заявил, что США работают сразу над несколькими проектами гиперзвуковых ракет.

Ранее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил, что Соединенные Штаты ведут разработку гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

«Что касается, в частности, радиусов действия РСМД, то сейчас, не участвуя в договоре, мы смотрим, где мы можем в первую очередь найти возможности. Мы идем по пути ракетной программы. Разумеется, гиперзвуковых ракет. Если вы поместите баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности», — заявил он во время своего выступления в Фонде защиты демократии в Вашингтоне.

Комментируя сообщение американского представителя, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «в настоящее время у США существует несколько продвинутых программ по созданию гиперзвуковых летательных аппаратов».

«Это и глайдеры, и гиперзвуковые аппараты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (Ramjet — Прим. ФАН). Они очень хорошо продвинулись в этом направлении, их программы ведутся и финансируются целенаправленно. Они разделены на четыре этапа, и практически все уже находятся на завершающем этапе. То есть США в технологическом отношении не сильно отстают от России в вопросе создания гиперзвуковых крылатых ракет, а в каких-то моментах даже могут опережать», — говорит эксперт.

По словам Козюлина, одна из программ предусматривает создание универсального, комбинированного двигателя, который позволит разгонять воздушный аппарат от 0 до гиперзвуковых скоростей.

«У нас пока таких работ, насколько я знаю, не ведется, и поэтому нам приходится комбинировать двигатели, поскольку вот этот Ramjet может стартовать только с 3 Махов. То есть нужно ракету сначала разогнать до 3 М и только потом начнет работать Ramjet. Это усложняет всю конструкцию. Либо делать аэродинамическую баллистическую ракету. Эта технология относительно проста, хотя и эффективна — Россия тоже идет таким путем. Но США простых путей не ищут, они сразу хотят делать сложные вещи, работать над комбинированным тандемным двигателем, а также они планируют создание возвращаемого гиперзвукового аппарата. Что-то подобное есть у компании Boeing, аппарат X-37. Так или иначе, пока не очень понятно, чем все завершится. Но у США есть хорошая технологическая база для того, чтобы всех удивить», — отмечает собеседник ФАН.

Если говорить о конкретных проектах, которые ведутся Соединенными Штатами Америки, то следует отметить проект NASA — X-43. Это беспилотный экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат. Во время третьего испытательного полета изделие сумело разогнаться до скорости в 11 850 км/ч (9,6 МАХ).

Кроме того, МО США ведет работы над проектом Advanced Hypersonic Weapon, который является частью инициативы «Быстрый глобальный удар» (БГУ). Представляет собой боевой блок, имеющий биконическую форму с четырьмя аэродинамическими поверхностями. Предполагается, что AHW будет способен поражать цели на дальностях до 6 000 км за 30—35 минут с момента пуска.

Еще одна разработка называется DARPA Falcon Project. Аналогичен Advanced Hypersonic Weapon и также является частью стратегии БГУ. Предполагается, что блок сможет производить гиперзвуковое «скольжение» на низкой орбите, а также в верхних слоях атмосферы со скоростями от 17 до 22 чисел Маха.

«Да, все это есть, и они (США — Прим. ФАН) идут по всем. Там есть отдельный проект у ВВС, у DARPA, Boeing. Одним словом есть несколько проектов и поскольку это, в общем, перспектива на десятилетия, то каждый пытается получить этот подряд на производство», — заключил Козюлин.

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.