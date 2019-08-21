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Виторган назвал «сказкой» историю о сломанном во время драки носе Богомолова

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Виторган назвал «сказкой» историю о сломанном во время драки носе Богомолова

Москва, 21 августа. Российский актер Максим Виторган уличил театрального режиссера Константина Богомолова во лжи. По словам Виторгана, он не ломал нос новому возлюбленному бывшей жены, журналистки Ксении Собчак.

Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором размышляет о том, что за фотографиями и публикациями в Сети зачастую скрывается не то, что есть на самом деле. Она рассказала, что светские «персонажи» выкладывают в инсте «то, чем хотят похвастаться, но на самом деле то, чего у них нет».

Виторган, недолго думая, написал Собчак очень содержательный комментарий, в котором, в том числе, упрекнул Богомолова за выдуманную историю со сломанным носом.

«Кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем чем является. Но... мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?» — написал 46-летний актер.

Виторган назвал «сказкой» историю о сломанном во время драки носе БогомоловаВ начале года Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, которая на тот момент, как утверждают СМИ, уже рассталась с отцом своего ребенка и стала встречаться с режиссером. Богомолов, комментируя потасовку с Виторганом, заявил, что врач собрал его «переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние».

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