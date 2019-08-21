Фонд защиты национальных ценностей обратится в ООН по факту пыток в ливийских тюрьмах

Москва, 21 августа. У власти в Триполи находятся террористы и палачи. У них есть неофициальная тюрьма, узниками которой являются почти три тысячи человек. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Семьи некоторых задержанных по полтора года не знают, где их родные», — добавил он.

По словам члена ассоциации юристов России Николая Столярчука, владельцем этой тюрьмы является крупнейший в Ливии бизнесмен, который требует выкуп за своих заключенных и зарабатывает на этом.

Напомним, с 16 на 17 мая в Триполи были задержаны двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. В Ливии они занимались социологическими исследованиями. На территории Ливии сотрудника фонда работают абсолютно законно, однако через какое время они перестали выходить на связь. Малекевич считает, что гонения на социологов начались из-за того, что они пытались выяснить, за кого люди бы стали голосовать на гипотетических выборах президента страны. Власти расценили это как «вмешательство в выборный процесс», после чего арестовали социологов. Сегодня Малькевич сообщил, что ФЗНЦ подал заявление в Следственный комитет РФ с просьбой привлечь группу неустановленных лиц к ответственности за похищение Шугалея и его переводчика.

Столярчук добавил, что в Ливии есть очень большие сложности с поиском адвоката. Все дело в том, что правовое поле в этой стране фактически отсутствует.

«Заявление про вмешательство в выборы в Ливии — это просто набор слов. Конституции в Ливии нет. Выборов нет. Это заявления каких-то отдельных лиц, а находятся наши коллеги в частном концлагере», — подчеркнул руководитель фонда.

Столярчук отметил, что благодаря рассказу освобожденного из ливийского тюрьмы российского моряка Владимира Текучева, у ФЗНЦ есть подтверждение, что это действительноконцлагерь, что там проводится пытки.

«У нас не остается выбора, кроме как обращаться в ООН. В этих условиях мы не сможем добиться от властей решения этой проблемы, мы не уверены, что там существует какой-то правовой режим. По факту весь город разделен на зоны влияния банд», — сообщил он.

Столярчук также заявил, что ФЗНЦ вместе с Текучевым планирует обращаться в органы ООН.

«Сначала в комитет ООН по правам человека. Это нарушение конвенции о запрете пыток, всех пактов. У нас не остается выбора, кроме как надавить на правительство Ливии», — объяснил юрист. «Это должен узнать мир, это не на Луне, в двух шагах от Европы. Это Ливия, государство, которое пытается выступать с трибуны ООН», — возмутился Малькевич.

Освобожденный российский моряк Владимир Текучев, в свою очередь, подтвердил, что пытки в ливийской тюрьме носили зверский характер.

«Человека заковывали в наручники и подвешивали к потолку, потом прыгали на них и разрывали связки. Я видел, как избивали людей палками по ногам. Одиночные камеры 1,2 на 1,3 метра, нормальному человеку там даже не лечь, никто никогда не подходит к одиночкам, кроме обслуживающего персонала», — поделился он.

Малькевич заверил, что фонд поможет Владимиру засудить этих ливийских бандитов на всех возможных международных площадках и уровнях.