Опубликован топ-10 продуктов для страдающих гипертонией людей

Москва, 21 августа. Названы 10 продуктов, которые помогают страдающим гипертонией людям нормализовать давление.

Первое место досталось ягодам, так как они способны снизить давление на 8%. Как пишет Planet Today, в первую очередь следует обратить внимание на клубнику и чернику — они наполняют организм антиоксидантами.

Второе место получили бананы, так как они богаты калием и способны расслаблять сосуды. В качестве альтернативы можно рассмотреть и другие источники калия — дыню, авокадо, валяные помидоры, палтус, тунец.

Тройку лидеров замыкает свекла. Всего один стакан свекольного сока в день нормализует давление. Терапию свекольным соком следует проводить не менее месяца.

Четвертое место досталось горькому шоколаду. Содержащий не менее 70% какао продукт обладает гипотензивным действием. Такой результат показали 15 различных исследований.

В топ-5 вошло киви. По данным экспертов, три киви в день помогут человеку стабилизировать давление.

Шестое место досталось главной ягоде августа — арбузу. Специалисты объяснили, что арбузный сок хорошо очищает артерии за счет мочегонного эффекта.

Овсянка заняла седьмую строчку рейтинга. В зернах овса есть волокна, которые помогают снижать давление.

Восьмую позицию заслужили капуста, укроп, шпинат, листовой салат и другая зелень. Одной-двух порций в день достаточно, чтобы высокое давление не беспокоило.

Девятое место получил чеснок. Как оказалось, за счет содержащегося в нем оксида азота он отлично расширяет сосуды.

Топ-10 замыкают ферментированные продукты. К ним относятся: йогурты, чайный гриб, яблочный уксус и другие.