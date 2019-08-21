Экономист объяснил, как США «дирижируют Восточной Европой» в вопросе «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп и румынский лидер Клаус Йоханнис на встрече заявили, что выступают против реализации проекта «Северный поток — 2».

По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономиста Василия Колташова, сейчас наблюдается удивительно странная ситуация, когда войну санкций против России начали страны еврозоны, в первую очередь это Германия, Франция и их союзники, а нынешнюю антироссийскую линию в отношении строительства «Северного потока — 2» прокладывают самые бедные страны Восточной Европы — Польша, Румыния и Болгария.

«Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности. Мы подчеркиваем наше несогласие с «Северным потоком – 2» и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России», — говорится в заявлении.

В Белом доме сообщили, что «ресурсы природного газа в Румынии могут повысить благосостояние наших стран и укрепить энергетическую безопасность Европы».

«Соединенные Штаты и Румыния рассмотрят вопрос о том, каким образом улучшить инвестиционный климат в области энергетики в Румынии, чтобы это было выгодно обеим странам», — говорится в сообщении.

Так, Болгария недавно боролась не только против «Южного потока», но и против всех российских проектов. И все это делалось в интересах США, абсолютно без учета собственных национальных экономических интересов.

«Вот такая странная ситуация. По сути, у России с Германией и Францией нет разногласий по газопроводу. Эти страны хотят получать газ по более выгодным ценам. Но те страны, которые наиболее бедны в Евросоюзе, сильнее всего пострадали от войны санкций против России и политики неолиберальных реформ, они готовы идти на новые жертвы. В данном случае не США будут идти на жертвы, а руководство этих стран готово идти на жертвы в американских интересах. Прибалтика тоже в этой группе. Возникает парадоксальная ситуация, когда наиболее богатые и влиятельные страны в Европе действуют рационально и понимают, что им выгодно получать газ из России», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Экономист считает, что вопросы «Северного потока — 2» никак не относятся к Румынии. Одно дело говорить, что Румыния готова поставлять нужные объемы газа, другое дело их реально предоставить, уточняет эксперт.

«США дирижируют Восточной Европой как хотят. Правительства стран Восточной Европы исполняют любые «вальсы» и любые «польки» по указанию государственного департамента США и американского президента. Они вообще делают все, что им скажут. Но здесь проблема только одна — они не оглядываются на позицию Германии и Франции», — сообщил собеседник ФАН.

Согласно проекту «Северный поток — 2», будут построены две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, которые протянутся через Балтийское море от побережья России до Германии. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны или территории расположенных вдоль берегов Балтийского моря стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Трубопровод планируют достроить в 2019 году. Против проекта выступают Украина, США и ряд европейских стран, в том числе Польша, Латвия и Литва. Киев опасается потерять доходы от транзита газа из России. Вашингтон продвигает американский сжиженный газ на европейский рынок, чему мешает более дешевое российское топливо.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель высказал несколько критических замечаний о проекте строительства газопровода «Северный поток — 2».