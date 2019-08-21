Гестаповские методы пыток в Ливии вышли на новый уровень, заявил Малькевич

Москва, 21 августа. Гестаповские методы пыток в Ливии вышли на новый уровень, адвокатов и международных наблюдателей не пускают в тюрьму «Метига», где заключенные содержатся в ужасных условиях. Об этом заявил глава российского Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на совместной пресс-конференции с капитаном танкера Temeteron Владимиром Текучевым, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российские моряки Текучев и Сергей Самойлов, которых на протяжении трех лет держали в тюрьме в Ливии, были освобождены и вернулись на родину. Глава ФЗНЦ отмечал, что добиться их освобождения удалось только после нажима со стороны иностранных дипломатов.

Текучев в ходе пресс-конференции рассказал, как происходило задержание экипажа судна. По его словам, группа людей поднялась на борт Temeteron и арестовала моряков. Сам капитан в тот момент был на мостике, остальных членов экипажа выставили на палубе. Солдаты, по его словам, готовы были отражать любое нападение со стороны охраны. Вещи были конфискованы, указал Текучев.

Его и второго помощника отвезли в порт Триполи, остальных же высадили на берегу и увезли в неизвестном направлении.

Затем россиян перевели в неофициальную тюрьму «Метига», в которой они находились в ужасных условиях. Задержанные спали на бетоне в небольших комнатах, наполненных людьми.

«Я разговаривал с ливийцами, они показывали следы пыток. Очень много инвалидов содержатся в тюрьме. Есть человек Мумир, он обладает садистскими наклонностями, стреляет человеку в конечность, в кость, чтобы затем человеку отрезали ногу или руку. Постоянные избиения, у заключенных остаются незаживающие раны», — вспомнил Текучев.

По его словам, в тюрьме однажды случился инцидент, когда охранник в тяжелых ботинках прыгнул заключенному на спину и сломал ее.

«Там палач-садист, который пытает людей, чтобы получать удовольствие. Никаких международных наблюдателей, дипломатов в эти тюрьмы не допускают», — добавил Малькевич, уточнив, что учреждение расположено на территории военной базы.

Текучев рассказал также об итальянце Франко, который прибыл в африканскую страну как бизнесмен, а затем вынужден был скрываться. Полиция узнала о месте его пребывания и посадила в тюрьму на три года, где мужчина заболел туберкулезом и подвергался пыткам, вспомнил капитан судна.

«Что они творили с женщинами, невозможно было слушать, насилие было сплошное», — добавил он.

Малькевич уточнил, что речь действительно идет о пытках, которые можно сравнить с методами фашистских палачей.

«Были безобразные сцены пыток женщин, в том числе беременных», — заключил он.

Власти Ливии задержали танкер Temeteron в июне 2016 года в 17 морских милях от побережья страны. Судно принадлежало греческой компании и шло под флагом Белиза. Экипаж состоял из трех россиян, а также пяти украинцев и одного гражданина Греции. Осенью прошлого года моряков признали виновными в якобы контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.

Усилия российского Фонда защиты национальных ценностей и давление со стороны международного сообщества привели к тому, что Триполи освободило моряков из Росссии.

Напомним, что в мае 2019 года на территории Ливии задержали еще двоих граждан РФ, являющихся сотрудниками ФЗНЦ. Российские социологи изучали и анализировали в североафриканском государстве информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране. Их первые отчеты были опубликованы еще 1 июля. Социологи, согласно документам, провели несколько встреч с местными старейшинами и даже смогли взять интервью у сына Каддафи.

Социологи никоим образом не вмешивались в электоральные процессы и всего лишь наблюдали за ситуацией в стране. В комментарии ФАН политолог Иван Аркатов выразил мнение, что задержание россиян было выгодно странам Запада, поскольку это позволит им оказывать на Россию политическое давление.