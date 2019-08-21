Момент крушения вертолета Agusta с россиянами в Греции попал на видео

Афины, 21 августа. Момент крушения вертолета Agusta A-109 с гражданами России на борту возле греческого острова Порос попал на видео. Очевидцы выложили ролик в Сеть.

Авиакатастрофа произошла в Сароническом заливе во вторник, 20 августа. На борту воздушного судна находились пилот и двое пассажиров, которые направлялись в Афины. В какой-то момент после взлета вертолет задел линию электропередач (ЛЭП), загорелся и рухнул в море в 50 метрах от побережья.

Спустя несколько часов спасательные службы извлекли на сушу тела погибших. Среди них, по данным РЕН ТВ, был основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.