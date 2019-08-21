Москва, 21 августа. Российская актриса Александра Назарова обладала уникальным дарованием и искренностью, которые помогли ей покорить сердца миллионов людей, рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский в телеграмме, опубликованной на сайте ведомства.

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80-м году жизни во вторник, 20 августа. Мединский рассказал об уникальном таланте российской актрисы Назаровой. По словам министра, Назарова оставила заметный след в истории отечественного сценического искусства. Он напомнил, что артистка обладала выдающимися личными и профессиональными качествами. Кроме того, уточнил Мединский, она была «человеком огромного обаяния и исключительной красоты, по-настоящему народной артисткой». Он подчеркнул, что россияне прониклись глубокой симпатией к ее мастерству и таланту. Мединский выразил соболезнования родным и близким актрисы.

Скончавшаяся во вторник народная артистка России Александра Назарова давно написала завещание, оставив все наследство своей единственной внучке Александре, сообщил Федеральному агентству новостей источник в театральных кругах. Актриса была опекуном девочки, после того, как не стало ее родителей.

Источник уточнил, что в настоящее время школьница отдыхает в детском лагере в Анапе. Руководство Театра имени Ермоловой, где работала Назарова, принимает решение, как перевезти девочку обратно в Москву.

Внучка актрисы является единственной наследницей. После того, как не стало ее родителей, ее воспитанием занималась бабушка. По данным источника ФАН, у девочки есть еще один опекун: 33-летняя сестра ее дедушки (мужа Назаровой).

Девочке было два года, когда ее 41-летнего отца не стало. О причинах смерти сына Дмитрия Назарова говорить не любила. Также она не поднимала тему о маме внучки. По некоторым сведениям, ее уже давно нет в живых.

Последнее время актриса жила вместе с девочкой вдвоем в двухкомнатной квартире в спальном районе Москвы. Актриса дважды была замужем. С первым супругом, Юрием Приходько, познакомилась на съемках, но за десять лет у пары так и не появились дети. Второй муж — доктор-реаниматолог. В браке с ним с ним родился сын Дмитрий.

Напомним, актриса сыграла в более 100 фильмах, также она занималась озвучкой. Назарова известна зрителям по ролям в картинах «А если это любовь?», «Экипаж» и сериалах «Моя прекрасная няня» и «Бригада».