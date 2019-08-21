Вице-президент Венесуэлы поблагодарила Путина от имени Мадуро

Москва, 21 августа. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в среду посетила Москву и встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Иностранный дипломат заявила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро просил ее передать президенту РФ Владимиру Путину благодарность за оказанную Боливарианской Республике поддержку.

«Я привезла с собой личную благодарность нашего президента Мадуро президенту Владимиру Путину, вам, вашему правительству, вашему народу за ту поддержку, за ту помощь, которую вы оказываете нашей стране», — отметила она.

По словам Родригес, сегодня Россия борется вместе с Венесуэлой за ее независимость и суверенитет. Лавров в свою очередь заверил иностранную гостью, что Москва всегда будет поддерживать законные власти Венесуэлы и выступать против внешнего давления на Каракас.

Ранее сообщалось, что 21 августа Лавров проведет переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Ожидается, что стороны обсудят ряд совместных проектов в области экономики, технологий и культуры. Еще одной важной темой станет урегулирование политических разногласий в Венесуэле.

Напомним, что в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.