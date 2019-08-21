Сирийские войска ведут ожесточенные бои с террористами в Южном Идлибе

Дамаск, 21 августа. Силы сирийской правительственной армии продолжают быстрое продвижение к северу от города Хан-Шейхун, расположенного в южных окрестностях Идлиба. Они взяли под контроль ряд новых районов и перекрыли международную дорогу, связывающую Марат-ан-Нуман и Хан-Шейхун, которая является частью международной дороги между Алеппо и Дамаском. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Армейские подразделения вели ожесточенные столкновения с террористами запрещенной организации «Джебхат ан-Нусра»1 и его союзными группировками и заняли холм Тель аль-Нимр, холм Сириатель, Хараш аль-Хан и Вади-Фатех, что позволило утановить огневой контроль над участком стратегической трассы М-5.

Кроме того, сирийские военные самолеты подвергли бомбардировке позиции террористов в районе Идлиба, не позволяя конвоям турецкой армии и протурецких боевиков направиться к Хан-Шейхуну.

В нашем распоряжении оказались видео с места событий:

Турецкая колонна танков и военной техники остановилась к югу от Хан-Шейхуна после того, как сирийские военные самолеты подвергли бомбардировке позиции боевиков на международной дороге перед колонной.

Сирия решительно осудила тот факт, что турецкие транспортные средства, загруженные боеприпасами и оружием, пересекли сирийско-турецкую границу и въехали в город Серакиб по пути в Хан-Шейхун, чтобы помочь террористам. Власти подчеркнули, что это событие подтверждает неизменную неограниченную поддержку, оказываемую турецким режимом террористическим группам.

Источник в сирийском МИДе заявил, что это агрессивное поведение турецкого режима никоим образом не повлияет на решимость и решимость Сирийской арабской армии продолжать преследование останков террористов в Хан-Шейхуне и других, пока не очистит всю сирийскую территорию от террористического присутствия.

1 Организация запрещена на территории РФ.