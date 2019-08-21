США отказали во въезде девушке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

Москва, 21 августа. Американские власти отказали во въезде девушке нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс на территорию страны.

Как передает британская газета Daily Mail, причиной отказа могла стать поездка Саймондс в непризнанное государство Сомалиленд в 2018 году. Известно, что девушка Бориса Джонсона намеревалась отправится в Соединенные Штаты в самое ближайшее время для того, чтобы провести несколько встреч в рамках работы на некоммерческую природоохранную организацию Oceana.

Однако американские власти, как отмечает издание, ее запрос заблокировали.

«Мы надеемся на то, что этот вопрос можно решить в срок, чтобы мисс Саймондс смогла поехать в США, как было запланировано», — сообщил британскому изданию дипломатический источник.

Отметим, Саймондс посещала Сомалиленд в 2018 году. Она встречалась с Мусой Бихи Абди — самопровозглашенным президентом непризнанного государства. По информации британской газеты, Великобритания, в отличие от США, ранее установила дипломатические отношения с Сомалилендом.

Ранее сообщалось, что жительницы Британии не любят нового премьер-министра Бориса Джонсона. К такому выводу пришли местные СМИ, изучив данные опроса YouGov. Так, среди консервативных британцев его одобряют 75% женщин и 83% мужчин. Среди лейбористов число женщин-сторонниц Джонсона достигает 30%, а мужчин — 38%.