Гройсман пообещал украинцам зарплату в 540 долларов к 2020 году

Киев, 21 августа. Глава правительства Украины Владимир Гройсман полагает, что средняя заработная плата в стране в будущем году может вырасти до 540 долларов, а в 2021 году — до 620 долларов. Об этом он заявил в среду во время заседания кабинета министров.

Согласно закону, действующий состав Верховной рады сложит полномочия перед новоизбранным парламентом, который приступит к работе 29 августа​​​.

Гройсман напомнил, что на сегодняшний день зарплата в стране составляет 407 долларов.

«В следующем году средняя зарплата, которая будет на Украине, если продолжать этот курс, будет приблизительно около 540 долларов, а в следующем 2021 году — 620 долларов», — пообещал украинский премьер.

Ранее руководитель украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков пожаловался на очень маленькую зарплату депутатов Рады. По его словам, на данном этапе депутаты получают 1,9 тыс. долларов (125,4 тыс. рублей). По мнению Разумкова, такой доход выглядит неплохо по сравнению с минимальным, но он слишком маленький для депутата. Впрочем, он не стал уточнять, какая заработная плата, на его взгляд, достойна работы депутата. Разумков указал на то, что в этом вопросе необходима помощь экспертов.