Россияне рассказали, в каких соцсетях чаще всего публикуют свои фотографии

Москва, 21 августа. Более 80% россиян заявили, что не любят фотографироваться, показали результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

82% россиян заявили, что не любят фотографироваться. Чаще всего такой ответ давали мужчины — 84%. О нелюбви к собственным снимках сообщили также 79% женщин.

Почти каждому второму (47%) в России не нравится, как он получается на фотографиях. Чаще всего на это жаловались представительницы прекрасного пола — 52%. Претензии к себе на снимках также есть у 39% мужчин. 45% россиян при этом подчеркнули, что на собственных снимках их все устраивает.

Не менее одного раза в полгода фотографируются 41% респондентов. Несколько раз в месяц делают фотографии с собой 20% россиян. Несколько раз в неделю хотят запечатлеть собственный портрет 8%. Каждый день делают снимки со своих участием лишь 1%. При этом почти треть участников опроса (29%) ответили, что совсем не фотографируются.

Чаще всего при фотографировании жители России используют мобильный телефон или смартфон (82%). 15% россиян заявили, что предпочитают для этих целей цифровой фотоаппарат. Пленочный фотоаппарат или полароид используют 1% респондентов.

Россияне также рассказали, в каких соцсетях чаще всего публикуют свои фотографии. Больше половины участников соцопроса (59%) отдают предпочтение «ВКонтакте», 49% выбирают «Одноклассники», и лишь на третьем месте расположился Instagram — о нем вспомнили 44% респондента.

При этом, как отметили специалисты ВЦИОМ, 67% опрошенных констатировали, что за последние год-два вообще не печатали для себя фотографии их самих или близких.

Исследование было проведено 16 августа среди россиян старше 18 лет. В опросе участвовали 1,6 тысячи респондентов.