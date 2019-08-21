Двое молодых россиян тяжело пострадали при пожаре в Германии

Берлин, 21 августа. Двое молодых россиян тяжело пострадали в результате пожара в Нижней Саксонии. Одному из них 18 лет, второму 24 года.

ЧП произошло в округе Люхов-Данеберг 18 августа вечером в рамках встречи прибывшей в ФРГ по обмену молодежи. По данным телекомпании NDR, возгорание возникло из-за того, что электрический кабель попал в пламя газовой трубы. Помимо россиян пострадали 21-летний гражданин Танзании и жительница ФРГ 80-ти лет. Все они получили ожоги разной и были доставлены в больницу. Представитель местной полиции сообщил РИА Новости, что состояние россиян медики оценивали как тяжелое.

«По крайней мере один из пострадавших граждан РФ до сих пор находится в больнице», — заявил представитель полиции.

По словам собеседника агентства, те, кто получил более легкие ожоги, уже выписаны из больницы. В настоящее время следствие по факту пожара продолжаются. Полицейские продолжают изучать плиту и кабель. Им предстоит выяснить, нарушалась ли техника безопасности, и стало ли это причиной инцидента.