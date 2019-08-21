Обнародованы архивные документы МИД Латвии 1939-1940 годов

Москва, 21 августа. Прибалтийские страны в 1939-1940 годах прекрасно понимали, что предстоит сделать выбор между нацистской Германией и Советским Союзом, при этом «немецкая партия» была достаточно сильной. Москва же не торопилась присоединять Прибалтику, события 1940 года стали лишь реакцией СССР на сенсационные победы Адольфа Гитлера в Западной Европе. Все это следует из архива МИД Латвии тех лет.

Книга «Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис 1939-1940» была презентована в среду в МИА «Россия сегодня». Сборник содержит более 100 документов из МИД Латвии, переведенных с латышского на русский язык. Составители сборника, среди которых известный историк, депутат Сейма Латвии Николай Кабанов, нашли эти документы в государственном архиве Латвии.

Александр Дюков, один из авторов книги, директор фонда «Историческая память», отметил, что картина событий, которая вырисовывается из документов отличается от той концепции, которая принята в странах Балтии сейчас.

Согласно господствующей сейчас в Прибалтике позиции, «был заключен пакт Молотова-Риббентропа, это был договор о разделе Европы, в рамках этого нам навязали пакты о взаимопомощи, а потом оккупировали в июне 1940 года всю Прибалтику, при этом СССР еще изначально, с августа 1939 года, преследовал такие гнусные цели».

Однако реальная картина событий отличается от той, которая в данный момент царит в прибалтийских странах.

Дюков отметил, что у Прибалтики, прежде всего, у Латвии и Эстонии, были весьма тесные связи с нацистской Германией до августа 1939 года, Инициаторами подписания пактов взаимопомощи выступил вовсе не Кремля, а другая сторона — первыми инициативу проявили эстонцы, потом латыши, отметил специалист в беседе с РИА Новости.

Согласно отчету посла Латвии Франциса Коциньша, на совещании послов прибалтийских государств, которое прошло в Москве в июле 1939 года, обсуждалась возможная угроза для их стран от Германии и СССР.

«Как эстонский, так и литовский посланники пришли к единодушному мнению,… что меньшим несчастьем будет все же немецкая угроза. Запустив «русскую вошь» в шубу, ее наружу больше не выбьешь, ибо там ее жизненное пространство и витальные интересы», — пишет латышский посол.

Из документов видно, что после заключения с Прибалтикой в 1939 году пактов взаимопомощи Советский Союз не пытался вмешиваться во внутренние дела соседей. Дюков в качестве примера указал на репрессии против коммунистов в Литве в конце 1939 года, когда была арестована вся верхушка местной Компартии.

Отмечается, что никакой опасности от СССР не чувствовали и в Эстонии. Командующий эстонской армией Йохан Лайдонер в это время несколько раз приезжал в Москву, где его принимал Иосиф Сталин. Политики не только вели официальные переговоры, но и смотрели советские фильмы до утра.

«Лайдонер рад, что Эстония была одной из первых, кто со своей стороны приложила усилия к созданию таких отношений», — цитирует его Коциньш.

Настроения в советском руководстве изменились после того, как войска Гитлера разгромили Францию — быстрое продвижение нацистских солдат к Ла-Маншу стало неприятным сюрпризом не только для европейцев, но и СССР, отмечают дипломаты.

«В связи с событиями в Западной Европе, Советский Союз высказывает известную нервозность», — отмечал посол Коциньш.

По его оценкам, СССР внимательно следит за политическими настроениями в Прибалтике, «чтобы не произошел перелом в отношении к Советскому Союзу, особенно сейчас, когда перевес Германии заметней день ото дня».

Дюков отметил, что документы, поднятые из архива, впервые вводятся в научный оборот. Он добавил, что литовские документы того периода давно переведены и опубликованы, а эстонские, наоборот, находятся в архивах.