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Xiaomi Redmi Note 8 получит функцию бесконтактных платежей NFC

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Xiaomi Redmi Note 8 получит функцию бесконтактных платежей NFC

Москва, 21 августа. Китайский смартфон Xiaomi Redmi Note 8 может получить функцию NFC, которая позволяет привязать к устройству банковскую карту и расплачиваться с помощью телефона.

Отметим, что в появлении у Redmi Note 8 такой технологии нет ничего неожиданного. На сегодняшний день NFC набирает популярность в Китае, поэтому подобная функция есть у всех устройств флагманской линейки Mi. Впрочем, пока не вполне ясно, будет ли NFC добавлена во все модели Redmi Note 8 или только в Pro версию. Ожидается, что новинка также получит четверную камеру с датчиком на 64 Мп.

Компания Xiaomi намерена 29 августа провести презентацию и показать три модели телефона. Вероятнее всего, речь идет об обычном Redmi Note 8, его облегченном варианте и Redmi Note 8 Pro.

Технология NFC позволяет осуществлять бесконтактную связь в малом радиусе. Данная функция чаще всего используется для оплаты покупок в магазине или проезда в общественном транспорте. Для этого пользователю нужно привязать банковскую карту к телефону, а затем поднести смартфон к считывающему устройству.

Ранее сообщалось, что смартфон Xiaomi Mi Mix 4 могут презентовать уже в сентябре. Для китайской компании, которая появилась в 2010 году, это первый смартфон с камерой на 108 Мегапикселей. Флагманский телефон Xiaomi является одним из самых ожидаемых новинок.

 

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