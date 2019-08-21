В Госдуме отреагировали на угрозу с Запада, о которой предупредил Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России и «реализации комплекса мер» в связи с этим. В Госдуме отметили, что в сложившейся ситуации «лучше перебдеть, чем недобдеть».

По словам главы Минобороны, ситуация на западных рубежах России «характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией».

В связи с этим в Западном военном округе до конца 2019 года пройдет более 20 учений, затрагивающих войска противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения. Сейчас основные усилия командования ЗВО направлены на подготовку российско-белорусских учений «Щит Союза — 2019», которые пройдут 13–19 сентября. В этих маневрах будет задействовано 12 тысяч военнослужащих и 950 единиц боевой техники.

Также в этом году ЗВО получит свыше 1,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники. Кроме того, продолжается комплектование войск контрактниками — отобрано уже более девяти тысяч человек.

«Глядя на происходящее у границ России, наше военное ведомство поступает совершенно логично. Это тот самый случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. Средства на проведение военных учений, укрепление войск и испытания тратятся не просто так. Мы не демонстрируем свои мускулы — нам это не нужно. Мы усиливаем свою обороноспособность в связи с угрозами, исходящими от наших западных партнеров», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий напомнил, что США используют надуманные предлоги, чтобы разорвать с Россией все договоры, призванные сдерживать вооружения. Так было с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, после выхода из которого американцы тут же испытали неядерную крылатую ракету наземного базирования, дальность которой превышает 500 километров, а значит — попадает под запрет ДРСМД.