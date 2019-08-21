Перестрелка в Краснодаре закончилась убийством. События дня. ФАН-ТВ

Силовики задержали банду грабителей под Волгоградом Массивный штурм предприняли оперативники в Волгоградской области. Настолько, что не обошлось без Росгвардии и бронетехники — лишь так удалось задержать группу лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Оцепив местность, силовики предложили бандитам сдаться, но те отказались и начали стрельбу. К слову, неадекватная реакция, возможно, связана не только с бурным нравом, но и веществами: в МВД предположили, что нарушители были под действием наркотиков. В итоге стражи порядка схватили двух человек при попытке скрыться, изъяв у них газовый револьвер и муляж гранаты. Известно, что свою деятельность банда вела в Татарстане, а затем скрывалась в Волгоградской области. Сейчас в отношении буйных граждан возбуждены уголовные дела о грабеже, разбое и угоне. Ранее их, кстати, уже судили за аналогичные преступления.

Стрельба в Краснодаре закончилась убийством А вот другой инцидент в Краснодаре закончился, увы, трагично. После стрельбы на Ставропольской улице возбуждено уголовное дело о хулиганстве и убийстве. По предварительным данным, в ночь на 21 августа в группе из нескольких человек завязалась потасовка, а затем и хаотичная перестрелка. Ее жертвой стал 27-летний мужчина, которого врачи доставили в больницу, но спасти не смогли (был ли он участником конфликта, не уточняется). Как рассказали очевидцы, еще одного раненого на машине увезли сами преступники — все они скрылись к прибытию полиции. Инцидент произошел недалеко от Вишняковского рынка и, по некоторым данным, причиной стали разборки местных «предпринимателей». Сейчас оперативники разыскивают всех причастных к этому делу и выясняют точное число пострадавших.

На Порошенко и Климкина могут завести уголовное дело Длинный список криминальных историй с украинскими чиновниками, вероятно, снова пополнится. Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное дело против министра иностранных дел страны Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко. Речь идет о возможном превышении служебных полномочий, однако детали процесса пока не разглашаются. Вообще, надо сказать, при новой власти что у Порошенко, что у Климкина дела идут не лучшим образом. Первый стал фигурантом более 10 уголовных дел, а под вторым уже давно «качается кресло». Ранее Климкин подал в отставку, но Верховная рада ее не приняла, чем сильно расстроила президента страны Владимира Зеленского. Он не раз жаловался на главу МИД и даже на тот факт, что внешнеполитические новости часто узнает из Интернета, а не от профильного ведомства.