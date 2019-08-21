Путин в приветствии участников ВЭФ отметил важность развития Дальнего Востока

Москва, 21 августа. Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников и гостей пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, отметив, что развитие Дальнего Востока является ключевой задачей. Соответствующая телеграмма размещена в среду на сайте Кремля.

«Развитие Дальнего Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей — наш важный, безусловный приоритет, задача общенационального масштаба», — следует из телеграммы главы государства.

Российский президент обратил внимание на то, что в течение последних лет предпринимаются серьезные меры, которые направлены на поддержку предпринимательского сектора в регионе и создание территорий опережающего развития.

Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет в плодотворном ключе, даст толчок новым, перспективным проектам и обоюдному сотрудничеству. Помимо этого, на площадке форума появится возможность на высоком профессиональном уровне обсудить подходы и механизмы реализации национальной программы развития Дальнего Востока, резюмировал лидер РФ.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября в столице Приморского края​​​.