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Путин в приветствии участников ВЭФ отметил важность развития Дальнего Востока

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Путин в приветствии участников ВЭФ отметил важность развития Дальнего Востока

Москва, 21 августа. Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников и гостей пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, отметив, что развитие Дальнего Востока является ключевой задачей. Соответствующая телеграмма размещена в среду на сайте Кремля.

«Развитие Дальнего Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей — наш важный, безусловный приоритет, задача общенационального масштаба», — следует из телеграммы главы государства.

Российский президент обратил внимание на то, что в течение последних лет предпринимаются серьезные меры, которые направлены на поддержку предпринимательского сектора в регионе и создание территорий опережающего развития.

Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет в плодотворном ключе, даст толчок новым, перспективным проектам и обоюдному сотрудничеству. Помимо этого, на площадке форума появится возможность на высоком профессиональном уровне обсудить подходы и механизмы реализации национальной программы развития Дальнего Востока, резюмировал лидер РФ.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября в столице Приморского края​​​.

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Источник: Кремль
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