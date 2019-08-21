Медведев одобрил создание «поликлиник на колесах»

Москва, 21 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позитивно оценил работу передвижных поликлиник в регионах. На встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным глава правительства отметил, что их создание очень удобно для людей зрелого возраста, улучшает возможности диагностики и проведения медицинских процедур.

Никитин доложил премьер-министру РФ о строительстве новых школ и развитии системы здравоохранения в регионе. Он также рассказал о проекте, осуществленном в рамках государственно-частного партнерства.

«Взяли большую фуру, в нее уместилось семь врачебных кабинетов. Это не ФАП (фельдшерско-акушерский пункт. — Прим. ред.), а небольшая полноценная поликлиника на колесах», — приводит слова Андрея Никитина сайт правительства РФ.

Глава Новгородской области добавил, что сейчас в регионе работают две мобильные поликлиники, в дальнейшем их число увеличится до четырех. Они курсируют по отдаленным районам области.

Дмитрий Медведев одобрил практику создания передвижных поликлиник.

«Это очень хорошая тема. Я видел неоднократно, как подобные мобильные комплексы используются в регионах. Действительно, для людей зрелого возраста это очень удобно, поскольку никуда ездить не надо — современное оборудование приходит непосредственно в деревню, возможность диагностики гораздо более высокая, да и просто проведения медицинских процедур», — сказал глава правительства РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Российский лидер потребовал провести анализ организации работы в первичном звене здравоохранения и отметил, что в данной сфере не все работает эффективно.