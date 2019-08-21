Клинцевич обвинил США в попытке втянуть Россию в новую гонку вооружений

Вашингтон, 21 августа. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что США начали новую гонку вооружений и пытаются втянуть в нее Россию.

По его словам, РФ примет все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности без ущерба для своей экономики.

Ранее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен ДРСМД.

«Все очевиднее, что США начали новую гонку вооружений, пытаясь втянуть в нее и Россию. Сделана ставка на экономическое истощение нашей страны», — заметил Клинцевич.

Он напомнил, что на сегодняшний день Россия - не СССР, поэтому бездумно соревноваться с США в этой сфере страна не намерена. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Клинцевича, стратегический баланс сил в мире будет сохранен и в США не должны питать иллюзии на этот счет.

«Наши сегодняшние возможности в области прорывных военных технологий позволяют решить эту задачу без нанесения какого-либо ущерба для экономики и социальной сферы России», — сказал Клинцевич.

Он также обратил внимание на то, что разработка и испытание ракет в Соединенных Штатах, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, совпали по времени с приглашением России на саммит G-7.