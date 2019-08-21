Политолог назвал уголовное преследование Порошенко и Климкина болезненным транзитом власти

Действующая власть в Киеве, заводя уголовные дела против бывших украинских лидеров, пытается порадовать публику. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Дело против Порошенко

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина. Они подозреваются в злоупотреблении властью и служебным положением. Пока обстоятельства не раскрываются.

Ранее на Петра Порошенко были заведены несколько дел по заявлению бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

В свою очередь Порошенко, выступая на съезде партии «Европейские дела», заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится уголовного преследования.

Болезненный транзит власти

Как отметил Андрей Иванов, решения суда в Киеве следовало ожидать, транзит власти на Украине не происходит безболезненно. Президент Украины Владимир Зеленский не просто взял всю полноту власти, но и пытается расправиться с бывшей командой.

«То, что Порошенко и Климкин виноваты в преступлениях, никто не сомневается. Прежде всего в военных, а не коррупционных. Но здесь важно вот что отметить. Процесс нужен Зеленскому с политической точки зрения, чтобы, так сказать, порадовать публику. По его мнению, народ будет радоваться тому, что со старыми бедами покончено, теперь открывается новая эра. Но ведь Зеленский не сможет справиться с текущими проблемами, и народ очень быстро разочаруется уже в нем», — пояснил Андрей Иванов.

Политолог не исключил, что через пять лет Зеленский окажется на скамье подсудимых. Но есть куда более важный момент. Он заключается в том, что украинскому обществу пытаются буквально каждые несколько лет переписать историческую память.

«То Порошенко был героем, вся Украина пребывала в милитаристской истерии, людей записывали в добровольцы для войны со своими согражданами. Теперь же говорят, что все это было большой ошибкой, надо двигаться новым курсом. То пытаются дружить с Россией, то говорят о евроинтеграции, то объявляют декоммунизацию. Нет никакого единого вектора развития. Есть только метания и связанные с этим страдания. Такое ощущение, что над украинцами ставят эксперименты, как над подопытными мышами», — заключил Андрей Иванов.

Ранее, 29 июля, украинские СМИ сообщили, ссылаясь на информированный источник, что Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию.