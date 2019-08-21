Политолог объяснил, почему Зеленский боится личного разговора с Путиным

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит «попробовать не бояться» переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам политолога Алексея Мухина, генерального директора Центра политической информации, Зеленский действительно испытывает некий дискомфорт от необходимости общаться с Путиным, но пока что такая возможность для него минимизирована. Политолог напоминает, что Россия не признала Владимира Зеленского легитимным президентом Украины.

«Я задаю вопрос: «А может, попробовать?» Может, ему действительно попробовать не бояться говорить с Путиным тет-а-тет? И если они о чем-то договорятся, то уже тогда собирать «нормандский формат», а не наоборот. В конце концов, вспомните, как Зеленский говорил, что он готов и с чертом говорить ради мира на Украине», — заявил Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

Депутат Нестор Шуфрич полагает, что для начала Зеленскому необходимо провести встречу с представителями неподконтрольных Киеву территорий, после чего назначать встречу в «нормандском формате».

Мухин прогнозирует, что полноценного общения между Путиным и Зеленским сейчас не предвидится. Помимо этого российский лидер выставил условие для возобновления разговоров по Донбассу, отмечает эксперт.

«Это условие очень простое и заключается в том, что необходимо двигаться, а не говорить. Вполне логично было предположить, что выполнение минского соглашения украинской стороной было бы лучшим движением в этом направлении. Тем более это находится в интересах самой Украины. «Минск-2» — это единственный документ, который хоть как-то предусматривает, что Донбасс останется в составе Украины», — заявил Мухин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Но на самом деле Донбасс уже «ушел», подчеркивает политолог. Также можно согласиться с теми людьми, которые говорят, что «Минск-2» мертв.

«Это был последний шанс для Украины вернуть эти территории. Они сами его упустили. Что касается переговоров с Путиным, то он уже намекнул о появлении надежд на суть переговоров. Но мне кажется, эти надежды слабые, а Зеленский находится в довольно узком политическом пространстве на данном этапе. Тем более он продолжает эксплуатировать нацистские атрибуты, исполняя обязанности главы Украины. Это в свою очередь настораживает и печалит. Создание Петром Порошенко этой системы с элементами нацизма в государственном устройстве Украины испортило отношения с Россией. А у российской стороны вызывает удивление то, что западные партнеры не видят этих трендов или не желают их видеть. Это неудобная информация для западных политиков, так как часть ответственности за превращение Украины в нацистское государство лежит и на них», — сообщил собеседник ФАН.

Отметим, неделей ранее глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что большинство украинцев поддерживают прямые переговоры между президентами Украины и России. По его словам, в соцопросах 70–75% украинцев заявили, что для заключения мира в Донбассе Зеленский должен вступить в прямые переговоры с Путиным.

В начале августа состоялся телефонный разговор Путина и Зеленского по ситуации в Донбассе. Переговоры прошли по инициативе украинской стороны. В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны сделали акцент на важности соблюдения режима прекращения огня в этом регионе.

Сам Зеленский ранее заявлял, что не собирается проводить переговоры с лидерами Донецкой и Луганской Народных Республик.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей Юго-Востока Украины силовую операцию.