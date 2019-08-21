Ученые рассказали, как собаки спасают людей от заболеваний

Москва, 21 августа. Ученые из Аризонского университета доказали, что домашние животные могут положительно влиять на здоровье человека.

Ученые рассказали о пользе собак для здоровья человека. По словам специалистов, современные люди стали слишком внимательными к гигиене. Приучив свое тело к регулярной чистоте, люди лишили организм возможности бороться с инфекциями, а это чревато развитием различных заболеваний. Как считают исследователи, собака в доме может укрепить иммунитет человека.

Дело в том, что бактерии в слюне, шерсти домашних животных может избавить организм человека «от стерильности». Как пишет издание Planet Today, кроме того, ученые считают, что наличие животных в доме положительно влияет на психическое здоровье человека: собаки успокаивают и дарят радость людям. Опрос шести тысяч американцев показал, что собаки снижают риск развития депрессии почти на 70%.

Напомним, международная группа ученых выяснила, как собаки научились манипулировать людьми с помощью особого ласкового выражения глаз. Целое исследование о «щенячьем» взгляде четвероногих питомцев провели британские эксперты из Портсмутского университета в сотрудничестве с американскими коллегами из университета Дюкейна. По их мнению, на самом деле поднятые брови собак выражают стремление выжить, а не проявить дружелюбие.

К такому выводу ученые пришли сравнив строение мышц вокруг глаз у домашних собак и диких серых волков. Выяснилось, что они очень различаются. У собак эти мышцы развиты гораздо лучше. Авторы исследования полагают, что к этому привел процесс одомашнивания.

Ранее ученые объяснили, почему нельзя спать с кошкой. Доктор Сергей Агапкин предупредил об угрозе для здоровья владельца питомца. Многие владельцы кошек считают питомцев частью своей семьи. Пушистых друзей даже берут с собой на ночь в постель.

Однако медики предупредили, что сны с кошкой могут стать причиной осложнений со здоровьем хозяина животного. Причина заключается в том, что даже домашняя кошка может нести серьезные заболевания.

В это же время специалисты Копенгагенской университетской больницы выяснили, что кошки являются носителями внутриклеточного паразита Toxoplasma gondii. Ученые подчеркнули, что он особенно опасен для детей и взрослых со слабым иммунитетом.

Проникнув в организм человека, Toxoplasma gondii на 50% повышает риск развития шизофрении. Эксперты пришли к такому заключению после проведения исследования с участием около 80 тысяч добровольцев. По данным Копенгагенской университетской больницы, среди участников эксперимента около 2,5 тысяч страдали от психических расстройств.