Роналду рассказал, когда завершит игровую карьеру

Турин, 21 августа. Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что пока не знает, когда завершит свою карьеру, однако не исключил, что повесит бутсы на гвоздь по окончании этого сезона. Об этом сообщает портал Maisfutebol.

По словам 34-летнего португальца, он не думает об окончании карьеры.

«Может, я завершу карьеру в следующем году, а может, буду играть до 40 или 41 года. Я не знаю. Я всегда говорю, что надо наслаждаться моментом», — отметил форвард.

Роналду минувшим летом перешел из мадридского «Реала» в итальянский чемпионат, подписав с туринским клубом соглашение на четыре года.

Нападающий сборной Португалии является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту планеты по итогам года.

Ранее Роналду отметил, что абсолютно не переживает за собственное будущее, потому что в «состоянии играть на самом высоком уровне еще несколько лет». Кроме того, он сказал, что в будущем у него есть ряд проектов, которые ему более интересны, чем президентство в ФИФА.

Ранее французский журнал France Footbal составил обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира. Португальский форвард занял в нем второе место с доходом в 113 миллионов евро в год.