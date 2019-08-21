Роскомнадзор ограничил доступ к материалам, оскорбляющим гимн РФ

Москва, 21 августа. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайтам, где содержались материалы, оскорбляющие гимн Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении РКН.

Отмечается, что 19 августа поступило требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к информации, которая в неприличной форме оскорбляет гимн России.

«Согласно пояснениям Центра противодействия экстремизму главного управления МВД РФ, материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В адрес администраций данных сайтов и хостинг-провайдеров были направлены уведомления о необходимости удалить противоправную информацию. Однако в указанный срок это предписание не было выполнено, и операторы связи на территории РФ ограничили доступ к страницам с оскорблениями гимна.

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал видео с контентом, оскорбляющим государственные символы России. До этого представители РКН по требованию Генпрокуратуры неоднократно направляли в адрес компании Google уведомления о необходимости удалить противоправную информацию. Также стало известно, что Facebook по требованию Роскомнадзора удалила изображение с нацистской символикой на фоне герба РФ.

Напомним, закон об оскорблении госсимволов России вступил в силу в марте 2019 года. Как отмечал председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, Роскомнадзор следит за тем, чтобы исполнялись непосредственно те положения, которые указаны в законе.