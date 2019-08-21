Спасенная в НИИ И.И. Джанелидзе женщина выписалась после пересадки печени. ФАН-ТВ

Надежда Донцова — счастливица, 20 августа она выписывается из НИИ Джанелидзе с новой печенью. Операцию по пересадке органа провели 25 июля. После — почти месяц на восстановление. Страшный диагноз — аутоиммунный гепатит и цирроз печени — диагностировали два года назад.

С тех пор начались бесконечные скитания по больницам. Когда Надежда попала в НИИ скорой помощи, стало ясно — нужна срочная трансплантация печени. Орган удалось найти за неделю.

«Операция трансплантации печени является одной из самых сложных операций в трансплантологии. И трудность заключается не в нахождении донора погибшего, а в создании команды, которая выполнила бы эту операцию», — говорит Игорь Логинов, врач анестезиолог-реаниматолог городского центра органного и тканевого донорства.

За жизнь Надежды Донцовой боролись 20 человек. В течение полугода они готовились к операции: готовили необходимые лекарства, оборудование, расходный материал. Еще некоторое время назад врачи делали неутешительные выводы, пациентке оставалось жить не больше трех месяцев. Сегодня о страшных прогнозах уже можно забыть.

«Какие-то прогнозы по поводу продолжительности жизни трансплантата трудно дать, но как показывает российская, мировая практика — это 25 лет и более», — продолжает Игорь Логинов.

Сама Надежда не может сдержать слез, еще месяц назад она находилась на грани жизни и смерти, а сейчас уверенно идет на поправку. В скором времени она надеется вернуться к нормальной жизни.

«До конца выздороветь, научиться хорошо ходить, потому что еще слабость, и даст бог — работать. Войти в ритм жизни, работать обязательно. Хотя бы на дому что-нибудь найти себе», — говорит Надежда Донцова, пациентка НИИ им. И.И. Джанелидзе.

Средства на трансплантацию, миллион двести тысяч рублей, были выделены из средств федерального бюджета. До конца года Институт скорой помощи планирует провести еще три операции по пересадке печени.