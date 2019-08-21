Серия взрывов прогремела в Таиланде

Бангкок, 21 августа. Не менее семи человек получили различные травмы и ранения в результате серии взрывов, которые прогремели в тайской провинции Яла. Об этом в среду сообщает издание The Bangkok Post.

Согласно информации газеты, три взрывных устройства были присоединены к линиям электропередач (ЛЭП) в различных районах провинции. Помимо этого, одна бомба находилась внутри банкомата, еще одно устройство сработало около супермаркета.

По предварительным данным, в результате взрывов пострадали трое детей. Тайские службы безопасности в настоящее время разыскивают виновников случившегося. Пострадавшие доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

По информации информационного агентства «Синьхуа», заместитель главы правительства Таиланда Правит Вонгсуван заявил об отсутствии связи между произошедшим в Яле и серией взрывов в Бангкоке.

Напомним, 2 августа в тайской столице, где проходила 52-я ежегодная встреча глав дипломатических ведомств АСЕАН, произошло несколько небольших взрывов. В результате пострадали два сотрудника коммунальных служб города.