Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Серия взрывов прогремела в Таиланде

83
0 Оставить комментарий

Серия взрывов прогремела в Таиланде

Бангкок, 21 августа. Не менее семи человек получили различные травмы и ранения в результате серии взрывов, которые прогремели в тайской провинции Яла. Об этом в среду сообщает издание The Bangkok Post.

Согласно информации газеты, три взрывных устройства были присоединены к линиям электропередач (ЛЭП) в различных районах провинции. Помимо этого, одна бомба находилась внутри банкомата, еще одно устройство сработало около супермаркета.

По предварительным данным, в результате взрывов пострадали трое детей. Тайские службы безопасности в настоящее время разыскивают виновников случившегося. Пострадавшие доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

По информации информационного агентства «Синьхуа», заместитель главы правительства Таиланда Правит Вонгсуван заявил об отсутствии связи между произошедшим в Яле и серией взрывов в Бангкоке.

Напомним, 2 августа в тайской столице, где проходила 52-я ежегодная встреча глав дипломатических ведомств АСЕАН, произошло несколько небольших взрывов. В результате пострадали два сотрудника коммунальных служб города.

infox - new
Источник: The Bangkok Post
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров