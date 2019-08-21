В Киеве заявили, что возвращение России в G7 станет поражением для Украины

Киев, 21 августа. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что возвращение России к работе в G7 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева. Соответствующий пост он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыму станет поражением Украины», — подчеркнул Кириленко.

С его точки зрения, заявление о возможном возвращении РФ в G7 говорит о том, что смену власти на Украине ее партнеры восприняли как изменение позиций по отношению к России.

«Россию могут вернуть в G8 в следующем году. Наверное, наши партнеры оценивают смену власти на Украине как изменение позиции Украины в отношении России. А наша внешняя политика стала пассивной», — написал украинский вице-премьер.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп принял предложение французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в Вашингтон. Планируется, что американский президент поднимет этот вопрос на встрече «Большой семерки» в предстоящий уик-энд в Биаррице. Макрон позже отметил, что возвращение России в G7 зависит от ситуации на Украине.

Член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева в комментарии Федеральному агентству новостей заявила, что Россия должна быть внимательна и осторожна, чтобы не угодить в очередную ловушку Запада.