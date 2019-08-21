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Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7

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Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7

Париж, 21 августа. Французский лидер Эммануэль Макрон считает, что возвращение России в G7 зависит от ситуации на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники.

По данным издания, Макрон намерен обсудить тему Украины с американским президентом Дональдом Трампом на предстоящем саммите Большой семерки, который состоится в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

На днях французский президент Эммануэль Макрон провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. На переговорах стороны обсудили ситуацию на Украине, а также в Иране и Сирии.

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Источник: Reuters
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