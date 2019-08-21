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Стали известны имена погибших при крушении вертолета в Греции россиян

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Стали известны имена погибших при крушении вертолета в Греции россиян

Афины, 21 августа. Посольство России в Греции назвало имена двух россиян, погибших при крушении вертолета на острове Порос.

Одним из погибших оказался основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Личность второго россиянина тоже установлена — это некий Павел Акулинин.

«На борту разбившегося вблизи острова Порос вертолета находились двое граждан России. Оба они, как и пилот — гражданин Греции, погибли. Предпринимаются необходимые меры по линии консульского отдела посольства», — рассказал ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов.

Накануне посольство РФ в Греции подтвердило гибель россиян в авиакатастрофе. Частный вертолет упал в море недалеко от острова Порос в 15.40 по местному времени. По данным греческих СМИ, вертолет типа Agusta A-109, который принадлежал местному бизнесмену, арендовали двое россиян для полета из Галатаса в Афинский международный аэропорт. Что стало причиной трагедии — неизвестно.

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