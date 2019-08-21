Российские хирурги достали из желудка девушки гигантский волосяной ком

Новосибирск, 21 августа. Российские хирурги одного из медицинских учреждений Новосибирска удалили девушке трихобезоар — огромный комок волос в желудке. Об этом рассказали в среду в министерстве здравоохранения по региону.

По данным регионального ведомства, в текущем месяце в одну из клиник поступила 16-летняя пациентка с болями, жалобами на потерю веса и аппетита​​​.

«Во время обследования был обнаружен гигантский трихобезоар. Хирурги удалили его при помощи лапароскопической операции», — передает РИА Новости слова представителя больницы.

Отмечается, что в настоящее время девушка выписана, боли в животе ее больше не беспокоят, аппетит нормализовался. В министерстве не уточнили, как волосы попали в желудок пациентки.

Трихобезоар состоит из волос, частиц пищи и желудочной слизи. На его формирование может уйти несколько лет.

Напомним, в марте текущего года китайские хирурги удалили из желудка девочки 1,5-килограммовый ком волос. Ребенок на протяжении шести лет ел свои волосы. Сообщалось, что в конечном итоге восьмилетняя девочка пожаловалась матери на боль в желудке. Ребенка постоянно тошнило, а живот стал намного больше. Доктора провели операцию и благополучно удалили волосяной ком из желудка ребенка.