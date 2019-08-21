Президент Румынии заявил о готовности принять в стране больше военных США

Бухарест, 21 августа. Румыния заявила о готовности принять более крупный контингент военнослужащих США.

Соответствующее заявление сделал румынский президент Клаус Йоханнис после переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Вашингтоне. Стенограмма опубликована на официальном сайте администрации президента Румынии.

«Я выразил готовность Румынии принять более крупный американский контингент, и президент Трамп был очень открыт», — заметил Йоханнис.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис и глава Белого дома Дональд Трамп провели переговоры в румынском посольстве в Вашингтоне касательно вопроса размещения американских военных на территории государства. По словам президента Румынии, государству необходимо увеличить численность американских военнослужащих в Многонациональной бригаде, в Региональном командовании, в Воздушной полиции.

«Президент Трамп и все присутствующие выразили ожидания, что [налоговое] законодательство [Румынии] будет улучшено, чтобы повысить привлекательность Румынии для американских инвесторов, и убежден, что это можно сделать», — подчеркнул Йоханнис.

Он также отметил, что «у Румынии очень хороший потенциал, и ее привлекательность должна быть увеличена при помощи честного, но и благоприятного для инвесторов законодательства». По словам главы румынского государства, Трамп «очень заинтересован в развитии таких новых источников энергии, как в Черном море, что весьма важно и для Румынии».