Сирия новости 21 августа 16.30: САА окружает террористов в Идлибе, ВВС ударили по периметру наблюдательного пункта в Муреке

Сирия, 21 августа. Сирийская армия завершает окружение террористов в Идлибе, ВВС Сирии нанесли удар по периметру наблюдательного пункта Турции, боевики ХТШ обстреляли САА в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили окружение террористов в Идлибе, нанесли удар по периметру турецкого наблюдательного пункта в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): подверглась нападениям на севере Алеппо.

Армия Турции: провела воздушную разведку в Алеппо и Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли САА на севере Латакии.

Курды: провели операцию на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Террористические группировки, действующие на севере провинции Латакия, обстреляли позиции САА в районе гор Джебель аль-Акрад из крупнокалиберных минометов, сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency).

Провинция Алеппо

Курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork) сообщает об уничтожении по крайней мере трех боевиков протурецких формирований ССА в городе Азаз, на окраинах Африна и в районе деревни Кафр-Хашир.

Север провинции Алеппо остается зоной боевых действий между курдскими отрядами ополчения, известными как «Силы освобождения Африна» (ALF) и бандформированиями ССА, которые действуют под контролем и при поддержке армии Турции. Сегодня стало известно, что в связи с обострением обстановки в северо-западной Сирии Турция направила свою авиацию в район Африна и Телль-Рифата. Турецкий источник (@XXVII27_) на данный момент не сообщает о нанесении ударов по курдским отрядам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) провели «операцию по обеспечению безопасности» в восточной части провинции Дейр эз-Зор. Как сообщает Orient News, бойцы SDF провели рейд в деревне Бариха, где за день до этого произошло нападение на автомобиль с курдскими военными — был убит один военнослужащий SDF, еще один получил тяжелые ранения. Впрочем, реальных последствий для жителей Барихи операция не имела — по данным источника, нескольких жителей села задержали, допросили и отпустили восвояси.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия продолжает замыкать кольцо окружения вокруг "латаминского котла". Со вчерашнего дня интенсивные боестолкновения идут в районе стратегически важного холма Телль ат-Тараи, с которого простреливается неширокая долина, которая осталась последним выходом для бегущих из "котла" террористов "Тахрир аш-Шам". Сообщения о том, что Телль ат-Тараи занят САА, появлялись неоднократно, а после опровергались. Источник в Twitter (@Souria4Syrian) сообщает, что медиаресурсы боевиков признали, что САА заняла Телль ат-Тараи. Теперь для того, чтобы закрыть "латаминский котел", САА осталось взять населенный пункт Ат-Тамана.

Тот же источник отмечает, что в настоящее время расстояние между силами САА, охватывающими Хан-Шейхун с востока, и позициями САА на западе осталось не более двух километров.

Между тем официальный новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews) сообщает об уничтожении одного из главарей "Тахрир аш-Шам", известного полевого командира запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры"1 по имени Абу Бараа.

Провинция Хама

Step News сообщает, что боевая авиация (вероятно, ВВС Сирии) нанесла несколько ударов по периметру наблюдательного пункта турецкой армии близ города Мурек на севере Хамы. О разрушениях в пределах наблюдательного пункта и пострадавших среди турецких военных не сообщается. Между тем некоторые источники утверждают, что боевики «Тахрир аш-Шам» были замечены в непосредственной близости от наблюдательного пункта — возможно, именно по ним и был нанесен авиаудар.

По данным источников (@MIG29_), в настоящее время Сирийская арабская армия продолжает продвигаться в направлении города Мурек. О столкновениях с террористами не сообщается.

Тем временем над северной Хамой были замечены самолеты ВВС Турции, сообщает источник в Twitter (@haskologlu). Вероятно, турецкая авиация пытается своим присутствием ограничить действия сирийских и российских самолетов, однако на данный момент не сообщается ни о боях в воздухе, ни о ударах ВВС Турции по САА на земле.

1 Организация запрещена на территории РФ.