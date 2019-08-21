В «Сколково» придумали, как узнать обо всех доходах заемщиков в России

Резидент инновационного центра «Сколково» предложит российским банкам приложение для получения данных обо всех транзакциях клиентов по открытым у конкурентов счетам в течение минуты. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор по коммуникациям фирмы-разработчика Евгений Иршинский.

По его словам, технологией уже заинтересовались девять крупных банков и финансовых сервисов.

Два пути для российских банков

Сервис создан для оперативного подтверждения доходов клиентов, подающих заявку на потребительский кредит. С 1 октября на основе этих данных банки будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков — отношения суммы ежемесячных платежей по всем имеющимся кредитам к среднемесячному доходу.

Это станет обязательным требованием в рамках мер Центрального банка РФ по сдерживанию темпов роста необеспеченного — то есть без подтверждения доходов и поручительства — кредитования. Выдавать кредиты заявителям с высоким показателем долговой нагрузки станет невыгодным для банков из-за повышенных коэффициентов риска.

«У банков есть два пути. Первый путь — не получать от клиентов документальное подтверждение доходов, но тогда они будут вынуждены увеличивать свои резервы на кредитные риски. Этот путь банкам, конечно, неинтересен, потому что им потребуется значительно больше денег выделять под эти резервы. Второй путь — получать информацию о доходах и долговой нагрузке клиента», — пояснил ФАН Евгений Иршинский.

По словам собеседника ФАН, традиционные технологии запроса сведений и подтверждения доходов с помощью справок могут значительно осложнить процедуру рассмотрения заявки на получение кредита.

Международная финтех-компания Cashoff является резидентом сразу четырех научно-технологических центров: «Сколково» (Москва), Level39 и Innovate Finance (Лондон) и Cyberport (Гонконг). Специалисты организации разработали API-сервис, который даст банкам возможность получать в электронном виде выписки по счетам, картам, вкладам и кредитам из мобильных и онлайн-сервисов сторонних банков в течение одной минуты.

«Клиенты сами вводят в мобильном приложении данные своих аккаунтов в других банках, и наша система позволяет эту информацию «подтягивать». Без ведома клиентов мы это сделать не сможем и сами эти данные не видим. Мы просто даем банкам инструмент, чтобы они могли с согласия клиентов получать сведения из других банков», — добавил Евгений Иршинский.

«Надо быть очень осторожными»

Первых пользователей нового сервиса представитель разработчика назвать отказался, сославшись на договоренности о неразглашении информации. Однако известно, что сразу у нескольких крупнейших игроков российского рынка разработка вызвала интерес.

«К нам обратилось уже семь крупных финансовых компаний (банков и финансовых сервисов), которые заинтересовались нашей технологией. Две компании сейчас активно изучают технические аспекты интеграции нашего решения в свою экосистему», — сообщил Иршинский.

Между тем, некоторые представители банковской сферы к нововведению отнеслись настороженно. По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, проблему оперативного получения информации о доходах и кредитной нагрузке клиентов нужно решать с помощью создания единой информационной системы.

«При расчете долговой нагрузки должна использоваться единая база, куда всех обяжут сдавать информацию — чтобы сдавали информацию все и у всех доступ был равный. А если это будут полумеры и у каждого банка будет свой подход, то это может спровоцировать недобросовестное поведение на рынке, — выразил Тосунян свое мнение в интервью ФАН. — Надо быть очень осторожным с этим массивом информации и с этим доступом».

В то же время президент Ассоциации российских банков убежден, что без использования новейших технологий в этой индустрии тоже не обойтись.

«В каком-то виде это (API-сервис по загрузке данных от сторонних банков. — Прим. ФАН), конечно, приживется. Но когда такие решения принимаются, это нужно тщательно проанализировать и элементарными научными методами оценить последствия», — добавил Тосунян.

«Важный социальный риск»

По мнению разработчиков, участники рынка понимают неизбежность требований, ограничивающих объемы потребительского кредитования. Согласно июньскому докладу Центробанка об ускоренном росте потребительских кредитов в структуре банковского кредитования, объем необеспеченных займов в 2018—2019 годах только среди владельцев кредитных карт вырос на 20%. Средний размер кредита, по данным ЦБ РФ, увеличился за прошедший год на те же 20% и составил порядка 360 тысяч рублей. В сегменте «кредиты наличными» произошел рост более чем на 33%.

«Необходимость проверки долговой нагрузки заемщиков ощутимо меняет ландшафт всего банковского сектора. Мы стремились к тому, чтобы наше технологическое решение позволило банкам полностью соответствовать новым требованиям ЦБ без увеличения резервов под кредитные риски или замедления кредитного конвейера», — приводит слова генерального директора компании Михаила Медведева пресс-служба инновационного центра «Сколково».

Между тем, представители банковской сферы пока неохотно рассуждают на тему того, как будет реализован указ ЦБР о расчете показателя долговой нагрузки клиентов и о том, какой из двух путей — отказывать слишком закредитованным заявителям или наращивать резервные фонды для покрытия рисков — они выберут. Источник ФАН в банковской сфере сообщил, что попытку договориться или выработать общую позицию в этом вопросе кредитно-финансовые организации, скорее всего, сделают в середине сентября в Сочи — на XVII Международном банковском форуме.

Центробанк также не стал комментировать возможные механизмы реализации предстоящих изменений в ответе на запрос Федерального агентства новостей, уточнив лишь, что анализ ситуации на этом рынке содержится в упомянутом ранее июньском докладе по этой теме.