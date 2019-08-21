Саперы РФ в Сирии за 5 лет разминировали более 6,5 тыс. га территории

Москва, 21 августа. Специалисты международного противоминного центра Вооруженных сил РФ сил за пять лет разминировали более 6,5 тыс. гектаров территории Сирии. Об этом заявил на заседании коллегии министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Российский министр особо отметил выполнение специальных задач в Сирийской Арабской Республике, в рамках которых были разминированы города Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор. Он уточнил, что в ходе мероприятий было разминировано свыше 6,5 тыс. гектаров территории, 12 километров железнодорожных путей, свыше 17 тыс. зданий и сооружений.

Руководитель оборонного ведомства добавил, что инженерные войска армии РФ в Сирии обнаружили и ликвидировали более 105 тыс. взрывоопасных предметов, из которых примерно 31 тыс. — кустарные взрывные устройства. Шойгу обратил внимание на то, что эти работы велись в условиях боевых действий в городской застройке, при этом объекты культурного наследия и инфраструктура населенных пунктов остались в целости.

Военный министр напомнил, что в период с октября 2018 по март 2019 года военные Центра впервые участвовали в разминировании Лаоса. При этом он отметил, что нейтрализованные взрывоопасные предметы в основном были американского производства.