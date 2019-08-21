Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Мосгорсуд признал законным снятие попавшегося на подделке подписей Гудкова с выборов в МГД

44
0 Оставить комментарий

Мосгорсуд признал законным снятие попавшегося на подделке подписей Гудкова с выборов в МГД

Москва, 21 августа. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу Дмитрия Гудкова и признал законным решение Мосгоризбиркома снять его с выборов.

В начале августа рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не регистрировать «оппозиционера» Дмитрия Гудкова из-за подделки подписей. По результатам проверки бумаг Гудкова была возвращена 31 подпись избирателей, которые ранее считались недействительными, однако этого все равно недостаточно для прохождения порога. В настоящее время для регистрации ему не хватает еще 300 достоверных подписей.

Напомним, что ранее Мосгоризбирком снял с выборов Любовь Соболь, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, которые допустили нарушения во время выдвижения. Соболь, к примеру,  уличили в фальсификации подписей избирателей и использовании подписей мертвых людей.

После этого незарегистрированные кандидаты начали устраивать несанкционированные митинги в Москве, которые почти всегда заканчивались стычками с полицией. Московские власти каждый раз предлагали организаторам акций альтернативное место для проведения митинга, однако те неизменно отвечали отказом.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров