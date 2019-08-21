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Украинский политолог рассказал, кого боится Зеленский

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Украинский политолог рассказал, кого боится ЗеленскийКиев, 21 августа. Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на громкие заявления, не готов к миру в Донбассе, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала ZIK. По его мнению, глава украинского государства боится радикалов.

Погребинский считает, что желание украинского лидера разрешить ситуацию на Юго-Востоке Украины «наталкивается на сопротивление и внутри самого Зеленского, и его окружения, и в обществе».

Украинский политолог высказал мнение, что Зеленский боится группу радикалов, которая не может преодолеть барьер на парламентских выборах, но контролирует улицы.

Политолог Михаил Погребинский

«И есть очень серьезная сила мобилизованная, активная, людей, которые не могут преодолеть барьер на парламентских выборах, но которые могут навязать свою волю на улицах. Похоже на то, что Зеленский их боится… Если бы так не было, то его команда была бы немножко другой, там бы не было таких людей, как Потураев (депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев — Прим. ФАН), например», — добавил эксперт.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта продолжаются.

Ранее председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев не сможет быстро завершить войну на Юго-Востоке Украины, несмотря на ожидания украинцев. По его словам, Украине необходимо будет проделать большой путь, прежде чем она завершит военные действия в регионе.

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Источник: ZIK
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