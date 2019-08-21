Челябинский депутат подозревается в убийстве жены

Челябинск, 21 августа. Депутат из поселка городского типа Локомотивный (Челябинская область) стал подозреваемым в убийстве своей жены. Об этом в среду сообщает Следственное управление СК РФ по Челябинской области.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа в ходе бытовой ссоры народный избранник схватил охотничье ружье и дважды выстрелил в супругу. Против парламентария было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Подозреваемый задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Царьград», раненую женщину успели доставить в больницу, однако врачи не смогли спасти ее жизнь. Ее супруг уже задержан.

Отметим, что это не первый раз, когда парламентарии оказываются подозреваемыми в тяжких преступлениях. Ранее суд арестовал бывшего сенатора Рауфа Арашукова, который обвиняется в организации заказных убийств и участии в преступном сообществе. В конце мая Совфед досрочно прекратил его полномочия.