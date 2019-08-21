Эксперт рассказал, чего ждать от заседания Совбеза ООН из-за испытаний ракет США

США, испытывая вооружение, нарушающее Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), приближают глобальную катастрофу. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Срочное заседание

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в четверг, 22 августа, проведет заседание по вопросу ракетных разработок Соединенных Штатов. Оно запланировано на 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 по московскому). Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия», — заявил он.

США приближают глобальную катастрофу

Как отметил Сергей Простаков, испытания, проведенные Пентагоном, окончательно показали, чего все эти годы добивались американцы, создавая свою ракетную инфраструктуру в Европе и Азии и при этом постоянно необоснованно обвиняя Россию в нарушении ДРСМД. Договор не устраивал США по многим причинам: не учитывал потенциал Китая, сдерживал развитие наиболее эффективных из имеющихся у американцев вооружений и не позволял загрузить военно-промышленный комплекс в соответствии с аппетитами его владельцев.

«Испытания с помощью универсальной установки, используемой в системе ПРО, также разоблачили постоянно звучавшую ложь Вашингтона об исключительно оборонительном ее характере. Теперь Пентагон показал, что ее элементы могут использоваться для применения наступательного ракетного вооружения, что ставит под угрозу всю мировую безопасность. А страны, где размещены эти установки ПРО, теперь с полным правом можно считать местом размещения американского ядерного оружия, направленного на их соседей», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению военного эксперта, действия США — явный вызов всему мировому сообществу, и именно этим обусловлен ответ России и Китая. Вряд ли стоит ждать от Совета Безопасности ООН единодушия и осуждения американской провокации. Но и разъяснительная работа для международного сообщества, и информационное освещение реальных мотивов Вашингтона в данном случае будут полезны.

«Но, к сожалению, можно констатировать, что США своими шагами лишь приближают глобальную катастрофу, а не обеспечивают, как они лицемерно заявляют, безопасность собственной территории и своих союзников», — заключил Сергей Простаков.

Ранее Пентагон опубликовал видеозапись испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Ракета поразила цель с расстояния более 500 километров.