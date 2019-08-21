Памфилова рассказала, что Собянин взял под свой контроль жалобы кандидатов в Мосгордуму

Москва, 21 августа. Председатель ЦИК Элла Памфилова провела встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсуждались жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы. О состоявшейся беседе Памфилова рассказала на заседании Центризбиркома.

Ранее она провела встречу с кандидатами в столичный парламент от КПРФ, где они высказали свои претензии, в том числе и недовольство действиями властей столицы в некоторых ситуациях.

«У меня состоялась встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным, где мы предметно обсудили все эти жалобы, предложения. Сергей Семенович дал поручения отрабатывать все эти предложения, взял это под личный контроль», — цитирует слова Эллы Памфиловой РИА Новости.

Глава ЦИК подчеркнула, что Центризбирком контролирует ход каждого поступившего обращения.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами на выборы депутатов столичного парламента ряду выдвиженцев в связи с недействительными подписями и выявленными нарушениями. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов назвал основной проблемой сбора подписей «рисовку» автографов избирателей. В число тех, кому МГИК отказал в регистрации на выборы, попали и некоторые сторонники скандального блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь были признаны недействительными 14,67% собранных автографов — при допустимом законодательством пороге «брака» в 10%.

Член общественной палаты РФ Илья Ремесло рассказывал о подделке автографов избирателей так называемыми «независимыми кандидатами». По его словам, во время проверки подписных листов выяснилось, что часть «автографов» в поддержку Соболь принадлежат умершим. Общественник также предоставил фотографии могил покойных москвичей, которые якобы поддержали «независимых кандидатов». Кроме того, в июне столичная полиция обнаружила в одной из квартир «конвейер» по рисовке подписей в поддержку Любови Соболь.

После отказа МГИК представители «оппозиции» начали организовывать акции в поддержку «независимых кандидатов». Часть из них была не согласована властями столицы, и некоторые из незаконных митингов переросли в массовые беспорядки. Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Дмитрий Гудков были отправлены под административный арест. На Любовь Соболь суд наложил несколько штрафов.