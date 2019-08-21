Шойгу рассказал об усилении группировки ВС РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва, 21 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об усилении группировки российских войск в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На заседании коллегии Минобороны РФ Шойгу обратил внимание на осложнение военно-политической обстановки на Восточном стратегическом направлении. Он отметил, что Россия будет адекватно реагировать на эти вызовы.

«Действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии», — констатировал он

В этом году в Восточном военном округе ВС РФ проведут 62 организационных мероприятия.

«Самые важные из них – формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады», — уточнил Шойгу.

Он напомнил, что в марте этого года на воду была спущена большая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский». После завершения ходовых и швартовых испытаний в ноябре она войдет в состав Тихоокеанского флота.

Кроме того, до конца текущего года войска Восточного военного округа получат более 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники. В военном ведомстве уточнили, что в результате доля перспективных образцов составит 53%.

Более 120 двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений будут проведены в этом году. Шойгу напомнил, что в апреле — мае в Южно-Китайском море прошло российско-китайское учение «Морское взаимодействие — 2019», в котором участвовало 10 боевых кораблей и более 3000 военнослужащих.

«Сейчас идет активная подготовка к двустороннему командно-штабному учению на Сахалинском и Приморском операционных направлениях», — уточнил он.

Министр также обратил внимание, что параллельно с боевой подготовкой войска округа задействованы в ликвидации последствий ЧС. В частности, в начале года успешно был ликвидирован затор на реке Бурея. В феврале были уничтожены очаги биологического заражения в Приморском и Хабаровском краях. В июле — августе военные округа участвуют в устранении последствий наводнения в Амурской и Иркутской областях.