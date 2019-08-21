Шойгу представил нового члена коллегии Минобороны РФ

Москва, 21 августа. Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров стал новым членом коллегии министерства обороны России.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу во вторник представил нового члена коллегии военного ведомства. Им стал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, ранее занимавший пост главы Ингушетии.

Евкуров на новой должности будет отвечать за боевую подготовку Вооруженных сил РФ​​​.

«Уважаемые товарищи! Представляю вам нового члена коллегии Минобороны — замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич», — сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства в среду вручил ему штандарт, который символизирует «верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство органами военного управления, и должностной знак заместителя министра обороны».

Ранее Шойгу заявил, что обстановка на западных границах РФ остается напряженной, поэтому Москва «реализует комплекс мер». По его словам, в Западном военном округе в текущем году будет проведено свыше 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны.